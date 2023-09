Miluje hudbu i divadlo, teď si chce Oksana v Česku osvojit dítě z Ukrajiny

Na piano hraje Oksana Korolová od deseti let. A nejen k hudbě chce vést i dítě, které by dostala do pěstounské péče. „Bude muset chodit do divadla, protože tam chodím ráda. Určitě poznat celé město. Já nemám televizi a vůbec nehraji počítačové hry. Takže možná začnu,“ nastiňuje.

Korolová pochází z Ukrajiny, v Česku ale žije už skoro dvacet let. Stát pěstounkou se rozhodla po začátku války, když do tuzemska začaly přicházet ukrajinské děti bez rodičů. „Ocitly se v těžké životní situaci. Pokud to můžeme ovlivnit a dát jim něco dobrého, třeba stabilitu, pomoct jim ve splnění snů, tak jsem na to připravená,“ říká.

Stejně jako další desítky zájemců je Oksana Korolová zatím na začátku. Až vyřídí dokumenty, čeká ji například přípravný kurz pro pěstouny. Tím projde ročně v Praze zhruba 50 lidí. Příprava náhradních rodičů pro ukrajinské děti ale bude mít specifika. „Myslím si, že narazíme na kulturní odlišnosti a že budeme také pracovat s traumatem, kterým může být válka,“ nastiňuje lektorka příprav náhradních rodičů Lucie Salačová.

Bez speciálních požadavků je proces rychlejší

„Chceme být připravení na to, abychom v případě eskalace válečného konfliktu mohli rodinné prostředí nabídnout skutečně všem dětem,“ doplňuje vedoucí oddělení rodiny a sociální práce pražského magistrátu Jana Klinecká.

Pěstounem v Česku se může stát i cizinec s legálním pobytem. Rychleji celým procesem projdou ti, kdo nemají speciální požadavky na věk, pohlaví, zdravotní stav dítěte anebo jsou ochotní si vzít sourozence.

„Samozřejmě by mi nevadily i dvě či tři děti jenom z toho důvodu, že ony se mezi sebou podporují. A necítí se jeden na jednoho s novým dospělým, kterého neznají,“ přemítá adeptka na pěstounku. Doufá, že splní všechny podmínky. A že už brzy na procházky nebude vyrážet sama.