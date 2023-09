Ostravská lékařská fakulta získala akreditaci na program zubního lékařství. Otevře ho ještě letos

Rada Národního akreditačního úřadu (NAÚ) pro vysoké školství udělila akreditaci Lékařské fakultě Ostravské univerzity na studijní program Zubní lékařství. Akreditace je na dobu tří let. Na sociální síti X to uvedl předseda Národního akreditačního úřadu (NAÚ) Robert Plaga. Fakulta zahájí výuku ještě letos na podzim. Do prvního ročníku chce přijmout 20 studentů.