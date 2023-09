Skončila rekonstrukce přízemí Staroměstské radnice. Pro návštěvníky se otevřel průchod

Do nově opravené části přízemí původně veřejnost nemohla, konaly se zde soukromé akce či výstavy. „Snažili jsme se ji (opravu) naplánovat tak, aby zachovávala kvalitu historického prostoru a aby tady bylo co nejméně nových prvků. To znamená, když se podíváte kolem sebe, tak kromě mobiliáře, který je samozřejmě kompletně nový, tak je tady nový jen informační systém. Opraveny jsou portály, podlaha, vzduchotechnika a zázemí pro provoz a nové jsou pokladny,“ popsal předseda představenstva Prague City Tourism František Cipro.

V přízemí přibyl také obchod s oficiálními pražskými suvenýry. Nový je také dispečink průvodců a informační středisko, které původně sídlily na jiném místě v radnici. Kompletně nové jsou zmíněné pokladny, které byly také přesunuty na nové místo.