Kvůli nemocem stoupá cena včelstev. Úly se tak stávají terčem zlodějů

Zloději včelaři?

Naopak včelař Hynek Fiala žádná podobná opatření neudělal. On sám však už o část včelstev přišel, zloději mu ukradli dvanáct úlů zhruba za 144 tisíc korun. „Museli na to být určitě dva, celý úl prostě museli naložit někam do dodávky nebo na vlek a museli to odvézt,“ konstatoval.

Podezření padá na jiné včelaře. Úly s osazenstvem podle odborníků dokáže ukrást jen člověk, který včelám rozumí a ví, jak s nimi manipulovat.

Krádeže včelstev sice nejsou příliš časté, dřív ale podle včelařů k takovým případům nedocházelo vůbec. „Nepamatuji si, že bychom řešili nějakou krádež včelstev. To nebylo. Tyto krádeže řešíme teď v Třebíči tři,“ řekl Josef Hrnčíř z Českého svazu včelařů.