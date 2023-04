V Česku přes zimu uhynul rekordní počet včelstev, může se to promítnout do cen medu

Původce varroázy kleštík včelí napadá jak včelí plody, tak i dospělé jedince. Včelaři proto musí své úly pozorně prohlížet. „Zkusím se podívat, jestli na nějaké včele varroázu nezahlédnu. Včely v určitý okamžik buňky zavíčkují, do té doby roztoč na včele žije, my včelaři mu říkáme žokej,“ popisuje včelař Milan Čaloun původce choroby.

„Jde o to, aby včelaři léčili včas, pak také hlavně o to, aby léčili všichni včelaři v okolí. Když to neudělá jeden, tak si to zas donesou do úlů,“ vysvětluje Jarmila Machová, předsedkyně Českého svazu včelařů.

V minulosti zahubila varroáza v Česku v průměru deset procent včelstev ročně. Letos je to výrazně více, podle svazu včelařů se to promítne do množství i cen letošního medu.