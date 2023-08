Muž podle obžaloby připravil zdravotní pojišťovnu o 23 milionů, zneužíval prý seznam mrtvých

Podle obžaloby využil Littera nadstandardního oprávnění v informačním systému zdravotní pojišťovny, aby úmyslně vytvářel fiktivní přepravy mrtvých pojištěnců, nahrával je do informačního systému a posléze sám revidoval. Tím měl umožnit proplácení těchto fiktivních výkonů.

Pacienty podle výkazů přepravovala brněnská První nestátní záchranná služba (PNSZ), která ale v roce 2007 zanikla. Peníze chodily na účet druhého obžalovaného Zdeňka Kozelka, který byl od osmdesátých let partnerem majitele PNSZ Alexandra Valouška. Ten v roce 2016 zemřel a teprve tehdy Kozelek podle výpovědi zjistil, že mu chodí na účet peníze. Sám se o účty prý nestaral, protože „si nerozuměl s počítačem a počítač nerozuměl jemu“, takže mu je spravoval Valoušek.

Kozelka a Valoušek společně provozovali brněnskou saunu pro gaye. Kozelek vypověděl, že tam za ním přišel Littera bezprostředně po Valouškově úmrtí a řekl mu, že dostane „zdravotní dotaci“ 180 tisíc korun, a podobný obnos mu pak chodil nadále každý měsíc. Za zhruba osm milionů postupně saunu opravil. Polovinu peněz prý pravidelně odevzdával Litterovi.

Littera posílání peněz Kozelkovi popřel

U soudu Kozelek vypověděl, že se zprvu zajímal, jestli nemá někde něco vyúčtovat, dostat či vydat nějaké potvrzení, ale Littera mu prý říkal, ať se o nic nestará, že je vše v pořádku. „Já mu věřil. Byla to moje důvěřivost, on vystupoval jako vážený člověk, málem jako ředitel či majitel pojišťovny,“ řekl. Littera to při výslechu odmítl a řekl, že od Kozelka žádné peníze nedostával a že s ním o žádné „zdravotní dotaci“ nikdy nemluvil.