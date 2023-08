Mezi Libercem a Jabloncem už měly jezdit tramvaje. Nakonec se to asi nestihne ani v září

Rekonstrukce tramvajové trati z Liberce do Jablonce nad Nisou dál nabírá zpoždění. Podle původních plánů měly práce na trati skončit v červnu, teď to vypadá, že ani v září ještě tramvaje do sousedního města jezdit nebudou. Je to významné zdržení, ale komplikací při takto rozsáhlé a dlouhé rekonstrukci je vždycky hodně, fakticky se tam staví mezi Vratislavicemi a Jabloncem úplně nová trať, uvedl na sociální síti X liberecký hejtman Martin Půta (SLK).