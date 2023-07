Do obcí na jižní Moravě by mohly jít další peníze na opravy po tornádu. Dotace z první výzvy ale stále nemají

Stopy po zásahu tornáda jsou stále vidět například na budově základní školy v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku. I když jsou stále letní prázdniny, ve škole prázdno není. Chystá se velká rekonstrukce a stěhování do provizorních prostor. „Času je málo, máme na to tak 14 dní, než bude kontejnerová škola přístupná,“ řekla školník Eduard Kubrický.

Podle ministerstva pro místní rozvoj by měly peníze z první výzvy dorazit do obcí do konce letošního roku. „Chyby byly na obou stranách, teď už jsou všichni dostatečně zkušení na to, aby už byl průběh schvalování rychlejší a plynulejší,“ vysvětlil vrchní ředitel Sekce evropských a národních programů ministerstva pro místní rozvoj Leo Steiner.

Kromě budovy školy je ale potřeba opravit například i radnici v Moravské Nové Vsi. Rekonstrukce by měla začít na přelomu září a října, přijít má na zhruba šestnáct milionů korun.

Další výzva se zaměří na silnice či chodníky

V nové výzvě ministerstva pro místní rozvoj bude městys o podporu žádat znovu. Zaměří se na zničené silnice, chodníky či kanalizace. „Byly poničeny od těžké techniky, těžkých nákladních aut, nakladačů, když se odklízela suť,“ přiblížil Fila. Obce se mohou hlásit do května příštího roku a dotace má být až do výše devadesáti procent celkových nákladů.

Tornádo před dvěma lety silně zasáhlo například i dům Kvintových. Ani oni však ještě nemají hotovo. „Ještě se bude dodělávat celý dvůr. Teď se pokládal chodník a už zbývá akorát trávník,“ popsala Nikola Kvintová. Rodina má v plánu vše dokončit v příštím roce.