Zámek v Dolních Životicích je studený a vlhký, zařízení pro handicapované v něm skončí

Lidé s handicapem musejí do čtyř let opustit zámek v Dolních Životicích na Opavsku, ve kterém dlouhodobě žijí. Tímto krokem skončí letitá proměna sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. V životickém zámku dnes bydlí 75 lidí, kteří se postupně přesunou do menších domácností. Ty pro ně hejtmanství postaví v Opavě, Ostravě, Mokrých Lazcích a Kravařích.