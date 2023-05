Na plnohodnotný život handicapovaných je i nejvyšší podpora málo. Asistenta zajistí jen na pár hodin denně

Deset let žije Michal Novotný v bezbariérovém bytě. A nedávno si na vlastní kůži vyzkoušel, jaké by bylo zavedení pátého stupně. Ten mu na rok dovolil využívat asistenci šestnáct hodin denně. „Mohl jsem žít jako každý jiný. Třeba jsem mohl jít ven na vycházku, o víkendu na fotbal,“ pochvaluje si klient organizace Asistence.

Jenže projekt skončil, život Novotného se vrátil do starých kolejí a pomoc se zmenšila na třetinu. „Nemám na denní asistenci tolik peněz,“ trápí muže s těžkým handicapem. Navíc nemůže najít práci, přestože vystudoval práva, žurnalistiku a překladatelství. Teď má strach, aby se nemusel vrátit do ústavu.

Momentálně nejvyšší příspěvek na péči stačí maximálně na pět hodin asistence denně, ačkoliv mnozí lidé s handicapem ji potřebují mnohem déle. „Za těch pět hodin musí stihnout všechno – péči o svoje tělo, najíst se. A to se nedá,“ upozorňuje ředitel Asistence Erik Čipera.

Méně stresu, více času na to důležité

Do pilotního projektu se zapojilo pět lidí. Rok jim asistenci v potřebné výši hradil dárce. Sociolog Jan Paleček sledoval vliv na jejich životy. „Nemusí být neustále ve stresu, že se nenaplní jejich potřeby. Mohou se věnovat věcem, které jsou důležité, hledat si byt, práci. Ty náklady oproti příspěvku na péči vzrostly víc než dvakrát,“ shrnul sociolog.

Pátý stupeň by umožnil plnohodnotně žít lidem, kteří potřebují pomoc více než šest hodin denně. Zároveň by nebyli nuceni z ekonomických důvodů odcházet do pobytových zařízení. Ulevilo by se i jejich rodinám. „Lidé začnou více pečovat o své zdraví, to jsme viděli jednoznačně,“ doplnil Čipera.