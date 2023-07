Sokolov láká nové učitele na finanční příspěvky a výhodné bydlení

Karlovarský kraj patří podle pedagogické komory již několik let mezi regiony s nejvyšším počtem nekvalifikovaných učitelů základních škol. I to je jeden z důvodů, proč Sokolov trpí nedostatkem pedagogů a hledá nové. Nabízí jim náborový příspěvek. Ze svého rozpočtu na to vyčlenilo město milion korun.