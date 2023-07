Dva ze tří obžalovaných se přiznali v rozsáhlém případu úvěrových podvodů

Dva ze tří obžalovaných v případu rozsáhlých úvěrových podvodů téměř za třináct milionů korun ve středu u Krajského soudu v Ústí nad Labem přiznali vinu. Hrozí jim pět až deset let vězení. Třetí, jenž podle obžaloby k úvěrovým podvodům napomáhal, vinu odmítl. Hrozí mu jeden rok až pět let odnětí svobody. Ve více než 560 případech muži podle státní zástupkyně Jany Jelenové jednali v úmyslu se obohatit a získat neoprávněný majetkový prospěch. K podvodům podle ní muži využili identitu několika desítek lidí, nejčastěji bez domova nebo sociálně slabých, a to zejména z Prahy a z Ústeckého kraje.