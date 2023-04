Za pokus o nabourání do tisíců bankovních účtů padla obžaloba. Dvojici hrozí 12 let vězení

Státní zástupce obžaloval dva muže, kteří se podle policie pokusili pomocí SMS a e-mailových zpráv nabourat do účtů tisíců klientů české a řecké banky. Případem se na začátku května začne zabývat Krajský soud v Ostravě. České televizi to potvrdila jeho mluvčí Vilemína Hana Ondrušová. Dvojici hrozí až 12 let vězení.