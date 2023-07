Uber sice vyhrál výběrové řízení, jeho řidiči ale zatím na pražské letiště nesmí

Auta a řidiči společnosti Uber musí momentálně na své zákazníky čekat na čerpací stanici nedaleko letiště. Přitom už nejméně pět měsíců měli zajíždět až k terminálům.

Cestující často odmítají využívat klasická vozidla taxi, a to kvůli vyšší ceně, která může být až 800 korun. Naopak řidiči firmy Uber jsou ochotni zákazníky svézt za cenu o pár stovek nižší. Jenže kvůli tomu, že Uber nezajíždí přímo k terminálům, volí občas cestující pro cestu do centra hlavního města raději autobusy.

Společnost Uber zvítězila ve výběrovém řízení, jenže tendr už podruhé napadla poražená firma. „Protože jeden soutěžitel měl jiné výchozí informace než všichni ostatní,“ vysvětluje obvinění právník firmy Tick Tack Marek Hejduk.

Uber nabídl za každého zákazníka nejvyšší částku

Uber v tendru uspěl i díky tomu, že nabídl nejvíc peněz. Za každého cestujícího, který opustí prostory letiště, nabídla společnost ve výběrovém řízení osm korun, Tick Tack polovinu. Uber by tak mohl Praze platit i více než sto milionů korun ročně.

„Osm korun bylo úplně mimo realitu. Je to cena, která, ať to počítáte jakkoliv, prostě nemůže být rentabilní,“ reagoval Hejduk. „Stálo za tím spousta úsilí to nějakým způsobem propočítat a namyslet tak, aby se to vyplatilo, a ano, vyplatí se to,“ sdělil provozní manažer firmy Uber Štěpán Šindelář. Tick Tack ale tvrdí, že je to díky rozhodnutí ministerstva financí v přestupkovém řízení s řidičem Uberu, který podle magistrátu jízdu předražil.