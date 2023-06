Řidiči od soboty projedou po více než roce po silnici ze Znojma do Lechovic

Druhý pruh ve směru do Znojma přibyl za Lechovicemi a navazuje na obchvat, jeho délka je 1,5 kilometru. Nová je také okružní křižovatka, která nahradila klasickou křižovatku, z hlavní silnice se z ní odbočuje na jedné straně do Bantic a na druhé do Hodonic. „Ostatní úrovňové křižovatky se silnicemi nižších tříd jsou zrušeny, což přispěje větší bezpečnosti a plynulosti provozu,“ uvedl Fiala.

Dnes jsme dokončili přestavbu silnice I/53 v úseku Znojmo-Lechovice, vč. prací na nové okružní křižovatce s komunikací III. třídy spojující obce Bantice a Hodonice. Zrekonstruovaný 7 km úsek bude opět průjezdný bez dopravního omezení od 1. 7.

Silničáři zaplatili za stavbu 369 milionů korun, budou však ještě opravovat silnice na objízdných trasách. Ty velmi poničily především kamiony a nákladní auta, v některých místech bylo potřeba sinlice vyspravit za provozu. „Budeme vyhodnocovat míru poškození a opravíme je,“ dodal Fiala.