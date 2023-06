Trať v Domažlicích potřebuje zmodernizovat. Desítky lidí nechtějí, aby nová kolej vedla přes jejich pozemky

přehrát video Proti zdvojkolejnění trati v Domažlicích vznikla petice Zdroj: ČT24

O modernizaci se začalo více hovořit po tragické nehodě ze srpna 2021, kdy se srazily osobní vlak a expres z Německa. Starostové už se na zdvojkolejnění těší. „Přispěje to k plynulosti a bezpečnosti provozu,“ věří starosta Domažlic Radek Weisner (ANO). Zmizet by měly mimo jiné úrovňové přejezdy přes koleje, díky tomu by mohly vlaky jezdit i dvousetkilometrovou rychlostí. Majitelka jednoho z domů u trati Ana Havlovicová by část pozemku možná i oželela, vadí jí však to, že v místě má vyrůst dva a půl metru vysoká zeď. „Počítáme s velmi citlivou volbou materiálu protihlukových stěn a také předpokládáme, že budou pokryty stále zelenými popínavými rostlinami,“ řekl už v březnu letošního roku mluvčí Správy železnic (SŽ) Dušan Gavenda.

Nejen v Domažlicích Zdvojkolejnění důležité železnice se přitom netýká jenom Domažlic. V budoucnu se totiž počítá, že by k úpravám mělo dojít až po státní hranice s Německem, v nejlepším případě až do Mnichova. „Máme tam (dojezdové) časy, které tam byly před více než sto lety, do Mnichova se jede 5,5 hodiny. Potom nákladní doprava po železnici není kvůli tomu konkurenceschopná,“ upozornil náměstek plzeňského hejtmana Pavel Čížek (STAN). Jenže někteří obyvatelé Domažlic si druhou kolej nepřejí. Petici proti rozšíření trati předali vedení města v úterý. „Petici v tuto chvíli podepsalo necelých pět set lidí. Nejvíc nám vadí zásah do soukromých práv vlastníků pozemků v okolí trati,“ připomněl předseda petičního výboru Michal Havlovic. Petenti jsou přesvědčeni o tom, že domažlická trať by sice mohla být elektrifikovaná a zmodernizovaná, ale jedna kolej by podle nich stačila. Očekávají, že jim stát vyjde vstříc. „SŽ nás začala obesílat až loni na podzim, první veřejné jednání bylo až 1. března tohoto roku,“ stěžoval si Havlovic s tím, že kvůli tomu měli na petici příliš málo času.

Pokud jde o pomoc města, Havlovic připustil, že může být pouze symbolická. „Město nemá žádnou pravomoc v této věci. Nicméně, kdyby nás podpořilo, byl by to významný signál pro ostatní státní instituce,“ míní. Řekl také, že stát či SŽ s obyvateli komunikují, myslí si ale, že by mohla být komunikace častější. „Je korektní, na samotnou komunikaci si nemůžeme stěžovat,“ doplnil. Lepší dostupnost Ostatní města v okolí železnice se už ale na modernizaci připravují. Například ve Stodě chystají nový přestupní terminál. Starostové hovoří o tom, že díky zmodernizované trati by se lidé mohli rychleji dostávat do práce, ať už třeba do Plzně, nebo do Německa. „Tato infrastrukturální investice je dlouhodobá záležitost. Proto si myslím, že tato petice přichází za pět minut dvanáct, nebo dokonce pět minut po dvanácté. Je to zásada územního rozvoje Plzeňského kraje, což je nadřízené územním plánům. Je to tudíž vyprojektováno v územních plánech jednotlivých měst a obcí,“ připomněl starosta Domažlic.

