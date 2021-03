Správa železnic vybrala tvůrce projektu železnice z pražského letiště do Kladna

Čtyři kilometry dlouhá železnice by měla propojit Letiště Václava Havla s Jenčí a Kladnem. Letiště by tak mělo získat přímé napojení na největší město Středočeského kraje. SŽ přípravné práce koordinuje společně s letištěm, tak aby trať navazovala i na jeho rozvojové projekty.

Pro SŽ je však i nadále prioritou spojení letiště se stanicí Praha-Ruzyně, odkud budou vlaky pokračovat do centra Prahy. Součástí této části železnice bude i dopravní terminál Dlouhá Míle. Ten umožní propojení vlakové, autobusové a také tramvajové dopravy. Nabídne i parkovací stání pro dva tisíce aut.

Hotový je zatím jenom Negrelliho viadukt

Modernizace trati Praha–Kladno s připojením pražského letiště je rozdělena na osm úseků. V současnosti je z nich dokončený jediný Negrelliho viadukt.

U několika dalších úseků připravuje SŽ tendry na zhotovitele staveb. Jako první by měla letos v listopadu začít rekonstrukce trati z Kladna do Kladna-Ostrovce. Celá trať by pak podle odhadů měla stát kolem 40 miliard korun.