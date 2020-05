Negrelliho viadukt začne v pondělí opět sloužit vlakům. Tříletá rekonstrukce je hotová

Se znovuotevřením Negrelliho viaduktu se do původních tras od pondělí vrátí příměstské železniční linky S4 z Prahy do Kralup nad Vltavou a S6 z Prahy do Kladna a také rychlíky Praha–Rakovník a spěšné vlaky do Loun. Všechny budou začínat respektive končit na Masarykově nádraží a pojedou přes opravený most. Kladenské osobní vlaky zastaví na bubenském nádraží, kralupské na holešovické zastávce, která je podstatně dále od metra než holešovické nádraží, kde stavěly dosud.

Nijak se otevření Negrelliho viaduktu nedotkne rychlíků Praha–Děčín. Ty přes něj sice před zahájením rekonstrukce také jezdily, nyní ale zůstane jejich konečnou hlavní nádraží.