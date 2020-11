Správa železnic zatím nemůže vykupovat pozemky pro terminál u letiště, udělá to za ni Praha

Praha již začne vykupovat pozemky, které budou potřeba pro budoucí dopravní terminál na Dlouhé míli poblíž Letiště Václava Havla. Město později pozemky poskytne Správě železnic, která na rozdíl od města pozemky vykupovat nemůže, dokud nezíská územní rozhodnutí. Vyplývá to z memoranda, které schválila pražská rada. Trať na letiště by měla vést do roku 2028.