Firma Energoaqua před otravou Bečvy závadnou vodu nevypustila, řekl u soudu svědek

Ve velíně čistírny odpadních vod pracuje Petříček od roku 1984. „Z titulu své funkce si myslím, že jsme to nevytrávili,“ řekl svědek. Spolu s ním je ve směně ještě laborantka a další pracovník velína. Za vypouštění odpadních vod však zodpovídá on. „Vím, že žádnou vodu, závadnou, jsme nevypouštěli,“ uvedl k dění na dvanáctihodinové noční směně před havárií Petříček. Nic nestandardního v čistírně před havárií nepozoroval.

Parametry odpadních vod se podle něj při čištění několikrát kontrolují, a to i na výpusti do Bečvy. Případný únik škodlivých látek do řeky by se zjistil velice rychle, uvedl Petříček.

Koncentrace kyanidů a šestimocného chromu byly podle Petříčka v odpadních vodách před vypuštěním z firmy Energoaqua natolik nízké, že nemohly způsobit havárii takového rozsahu. Ve své téměř čtyřhodinové výpovědi však připustil, že se ne vždy v čistírně při nakládání s odpadními vodami dodržoval provozní řád.

Řediteli hrozí pět let vězení

Podle obžaloby firma z Rožnova pod Radhoštěm způsobila znečištění řeky minimálně na 37 kilometrech právě kyanidy a šestimocným chromem. Za poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami hrozí firmě zákaz činnosti a peněžitý trest, Havelkovi až pětileté vězení.