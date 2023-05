Za tragédii na koupališti v Českém Dubu dostal táborový vedoucí podmínku

Trest, který Okresní soud v Liberci obžalovanému Tomáši Mádrovi nakonec udělil, je dvouletý se zkušební lhůtou na tři roky. K tomu musí zaplatit 1,4 milionu korun prarodičům utonulého chlapce a VZP 274 tisíc korun plus úrok z prodlení.

Někdejší táborový vedoucí, který na vyhlášení rozsudku nepřišel, v závěrečné řeči, kterou sepsal, vyjádřil lítost nad tím, co se stalo, a všem se omluvil. Svou vinu ale nevidí v rozsahu, v jakém ji prezentovala obžaloba. „Nesouhlasím s tím, co je mi kladeno za vinu v takovém rozsahu. Nezpůsobil jsem to já jako osoba přímo. Nesouhlasím, že jsem obviněn pouze já,“ uvedl ve svém vyjádření.

Bezvládného chlapce si nejdřív všimly děti

Soud mu přiřkl vinu za tragédii z 6. července 2020, která se stala na koupališti v Českém Dubu, kam neplánovaně přišly děti z letního tábora. Šestiletý chlapec se začal topit, čeho si ale zprvu nikdo nevšiml. Bezvládného těla si podle svědeckých výpovědí všimly dříve dívky z jiného oddílu než lidé, kteří měli dítě hlídat. Chlapci pak přihlížející poskytli laickou první pomoc, na niž navázali lékaři intenzivní resuscitaci, ale přesto druhý den v nemocnici zemřel.

Mádr, který v té době zastupoval hlavního vedoucího tábora – jenž musel s jiným dítětem k lékaři – byl v době neštěstí s dalšími lidmi u kiosku na pivu.