Kolonáda nad Květnou zahradou v Kroměříži je opět přístupná návštěvníkům

Srdcem Květné zahrady je skleník, ve kterém bývá až padesát tisíc letniček všech barev. Zahradníci je začnou vysazovat už příští týden. O práci tak budou mít postaráno zhruba do poloviny července. „Každou (rostlinu) i několikrát vezmeme do ruky, což znamená od výsevu semínek, pikýrování po hrnkování, které proběhne jednou nebo dvakrát, abychom tu rostlinu dostali do takové velikosti,“ popsala zahradnice Hana Doležalová.

Květná zahrada se na rozdíl od zámku a Podzámecké zahrady nestala součástí církevních restitucí, rozhodnutím soudu definitivně patří státu. Ovšem o tom, že spory jsou už minulostí, svědčí společná vstupenka do těchto jedinečných památek, která je nově v prodeji.