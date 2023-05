Archeologický průzkum omezí ve Staré Boleslavi dopravu

Nejcennější jsou zatím železné nálezy

Na vzácnější objevy zatím archeologové nenarazili. Mezi nálezy o objemu zhruba patnácti beden jsou převážně úlomky keramiky z období od druhé poloviny desátého do poloviny dvanáctého století. „Potom velké množství kostí, především velkých zvířat, množství želez a několik málo raně středověkých nožů,“ nastínil Říha.

Nejcennější jsou podle něj zatím železné nálezy. „Hodnotu má každý keramický střep, který má okraj a výzdobu. Na základě toho jsme schopni datovat jednotlivé vrstvy,“ dodal Říha.

V okolí brány a Šarachovy ulice, kam se práce přesunou, by měli archeologové narazit na středověký příkop. „Chceme zjistit, jak je hluboký a kudy přesně vede,“ vysvětlil Říha. Nálezy by podle něj mohly doplnit výzkumy z 80. a 90. let. Archeologický průzkum vyjde město zhruba na pět milionů korun.