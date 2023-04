V Dobrušce se čtvrt století nestavělo. Díky iniciativně místního seniora teď vzniklo 52 bytů

Do družstva v Dobrušce se přihlásil například Petr Tojnar s tím, že zajistí bydlení pro své tři děti. Složil čtvrtinu ceny třípokojového bytu, který stojí tři a půl milionu korun. Dnes už ho zařizuje. Družstvu bude splácet deset tisíc korun měsíčně po dobu 25 let.

„Kdyby měly děti hypotéku, bylo by to pro ně daleko dražší. O zhruba 800 tisíc až milion korun je to levnější, než kdyby to stavěl developer, který by na tom chtěl mít zisk. Je to pro nás velice výhodné,“ popsal Tojnar.