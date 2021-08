Rekonstrukce: S čím musí souhlasit družstvo a společenství vlastníků?

Byt v družstevním vlastnictví

Vlastníkem bytu v družstevním vlastnictví, a pro úřady tedy i oficiálním stavebníkem, je vždy družstvo. Družstevník je pouze vlastníkem podílu v bytovém družstvu s právem nájmu k bytové jednotce. Družstvo proto rozhoduje o rekonstrukci domu i jednotlivých bytů. Pokud se družstevník rozhodne zrekonstruovat byt sám, musí mu družstvo udělit alespoň souhlas s takovou rekonstrukcí. Způsob udělení souhlasu upravují stanovy družstva. Družstvo je také tím, kdo podává žádost o stavební povolení nebo ohlášení.

Práva sousedů

V obecné rovině se vlastník musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval souseda nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Jednoduše řečeno, před zahájením stavebních prací by měl sousedy upozornit, že dojde ke zvýšení hlučnosti a prašnosti v domě. Práce by měl provádět v rozumnou denní dobu. To znamená, že třeba nezačne řezat trubky v neděli brzy ráno. Samozřejmostí je úklid zaneřáděných společných prostor po skončení rekonstrukce.

Pokud je vyžadováno stavební povolení, budou sousedi, jejichž práv by se mohla rekonstrukce dotýkat, účastníky stavebního řízení. Zasáhne-li se i do společných částí domu, bude účastníkem řízení také společenství vlastníků. Souhlasy dotčených sousedů si stavebník opatřuje také k ohlášení stavby.