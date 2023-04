Polívkovo divadlo by mohlo hrát v Bílém domě. Podle principála je Bakalův sál adekvátní

přehrát video Události, komentáře: Bolek Polívka po 30 letech provozu přestěhuje své divadlo Zdroj: ČT24

Budovu na Jakubském náměstí bude muset divadlo po třiceti letech opustit a přestěhovat se. „Hraje se trošku nostalgičtěji a myslím, že i diváci jsou malinko svátečnější, protože si říkají, tak už je to tady naposled, a vzniká opravdu docela krásná blyštivá atmosféra,“ poznamenal Bolek Polívka. O čase stěhování a novém působišti zatím není definitivně rozhodnuto. „Nevíme, jestli tady budeme jen do prázdnin a od září budeme jinde, nebo jestli nám to tady bude sloužit ještě dva měsíce po prázdninách. Je to všechno takové nejisté, ta budoucnost nás všech. Ale víme, že se stěhovat budeme a že se stěhovat musíme. Našel se prostor, který by byl velmi adekvátní a vyhovující, což je Bakalův sál,“ řekl Polívka.

…to se musí vyzkoušet Sál Břetislava Bakaly, pojmenovaný po hudebním skladateli, je v takzvaném Bílém domě, který byl dostavěn těsně před sametovou revolucí. Původně zde měl sídlit krajský výbor komunistické strany. „Musí se to vyzkoušet, už tam bylo hodně hezkých koncertů. Na jednom z nich jsem byl, když tam hráli Ulrichovi, je to hezký sál. Navíc je to místo, kde bylo jedno z prvních divadel česky mluvících vůbec v českých zemích nebo tehdy za Rakouska-Uherska. Potom je tam před ním socha Pierota, o které se říká, že jsem stál modelem. Já říkám rafinovaně, že si to nepamatuju. To je krásná, velká socha. Je tam i dětská poliklinika, takže ti ‚komančové‘ jsou jaksi zapomenuti,“ podotknul herec.