Národní, nebo i Polívkovo? V Brně se řeší spor o to, kdo může hrát v Redutě

video Brno řeší spor kvůli Redutě, hrát by tam mohlo i Polívkovo divadlo

Obavy Národního divadla chápe i sám Polívka. „Poněvadž jsme v podobné situaci, taky máme naplánovanou řadu představení. My jsme jenom ti, kteří hledají možnost, abychom mohli dál tvořit. Ale čekal jsem spíš pomocnou ruku, kolegialitu, empatii a pochopení,“ řekl.

„V této situaci to není možné bez toho, aby se zásadním způsobem ořezal provoz Národního divadla. Kdy se dostáváme do zóny, kdy už nemůžeme řídit divadlo s péčí řádného hospodáře tak, jak nám ukládá zákon,“ argumentuje ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser.

Národní divadlo Brno zveřejnilo plány na nastávající divadelní sezonu. Nyní to ale vypadá, že v nich bude muset škrtat. Od vedení města přišel pokyn, aby se na využití divadla Reduta domluvilo s Divadlem Bolka Polívky, které by tam mělo dočasně najít zázemí. Jenže kompromis zatím divadla nenašla.

Vaňková na dotazy ČT od středy nereagovala. V pátek poslala pouze SMS zprávu. „Počítám s tím, že se tématu hledání náhradních prostor pro Divadlo Bolka Polívky budeme intenzivně věnovat během pondělí. Všechny informace pak sdělíme zastupitelům, veřejnosti i médiím v úterý na zasedání zastupitelstva města Brna,“ stojí ve zprávě.

Kroky vedení města kritizuje například iniciativa Brno kulturní, podle které je takové jednání v rozporu s akčním plánem i strategií kultury. „Přijde mi to jako taková smutná odměna pro pana ředitele Glasera, který tam teď deset let fungoval a Rada města Brna mu prodloužila mandát na dalších pět let. Tohle je smutný vzkaz díky,“ komentoval člen iniciativy Matěj Nárožný.

Poděkování za podporu v předvolební kampani?

Brno kulturní stejně jako opozice upozorňuje na neobvyklé vztahy mezi vedením města a Bolkem Polívkou, ten loni před komunálními volbami propagoval charitativní běh organizovaný městem. Stejná fotka se pak ale objevila i na předvolebním stánku ODS. A divadlo následně v lednu získalo od města výrazně vyšší dotaci než v minulosti – 18 milionů korun na tři roky.

„Divadlo Bolka Polívky především požádalo město Brno o to, aby dostalo víceletou dotaci vzhledem k jeho nadregionálnímu významu a také návštěvnosti,“ reagoval mluvčí města.