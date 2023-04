Divadlo Bolka Polívky by mohlo hrát i v sálu Břetislava Bakaly. Brno zvažuje tři varianty, řekla Vaňková

Soukromé Polívkovo divadlo sídlí v budově města na Jakubském náměstí, v objektu je i kino Scala Masarykovy univerzity. Kvůli narušené statice ale musely letos obě organizace přerušit provoz.

V poslední době se mluvilo především o přesunu divadla do Reduty, proti čemuž se však ohradilo vedení Národního divadla Brno (NDB). Uvedlo, že by to omezilo jeho aktivity a plány. S takovým řešením nesouhlasí ani opoziční Zelení a Žít Brno.

Přesun do Reduty ale Vaňková nevidí jako jedinou možnost. „Na stole je ale i přesun divadla do Bílého domu do Sálu Břetislava Bakaly. Je ale potřeba si uvědomit, že je to varianta vyžadující technické úpravy,“ upozornila. V sále je nyní sklad a město už loni mluvilo o tom, že jej chce zprovoznit.

Působení ve vlastních prostorách je podle statika nepravděpodobné

Podle primátorky ale město zvažuje i to, že by se podařilo opravit současné prostory, kde Polívkovo divadlo působí. „Tam ale narážíme na vyjádření statika, že to není pravděpodobné. Ale se statikem stále jednáme,“ dodala. Jako poslední možnost zmínila souběžné působení NDB a Divadla Bolka Polívky v Redutě.