Několik chovatelů prasat porušilo opatření proti šíření afrického moru, upozornili veterináři

Veterináři zjistili, že do označených pásem prvního a druhého stupně přesunulo svoje vepře devět různých chovatelů, o výjimku přitom nepožádali. „Bylo to z různých částí republiky, ať už to byla Morava, nebo Čechy. Celkem se jednalo o devatenáct kusů chovaných prasat,“ řekl ředitel krajské pobočky Státní veterinární správy Roman Šebesta.

Opatření, která mají zamezit šíření nákazy afrického moru prasat, platí ve Frýdlantském výběžku od začátku prosince. Mají chránit před nákazou hlavně domácí prasata. Hospodáři jich tam mají přes pětadvacet tisíc. „Objekt musí být uzavřený, nesmí tam být přístup cizích osob. Obsluha se musí před vstupem obléct do jednorázového obleku a projít přes rohož s dezinfekcí,“ popsal chovatel Pavel Erban.

Přísnější pravidla platí i pro turisty nebo cyklisty. Turisté mají zakázáno pohybovat se v blízkosti krmelců, krmit divokou zvěř a ve vymezených pásmech se mohou pohybovat pouze po turistických cestách.