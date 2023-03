Ve Dvoře Králové se oxidem uhelnatým otrávily žena a dvě děti. Jedno zemřelo

Podle mluvčího Zdravotnické záchranné služby (ZZS) Královéhradeckého kraje Ivo Nováka případ oznámil ve středu večer na tísňovou linku 155 příbuzný ženy a dvou dětí.

„Na místě jsme zjistili, že velmi pravděpodobně došlo k otravě oxidem uhelnatým. Všechny tři osoby měly poruchu vědomí. Poskytli jsme jim potřebnou léčbu, její součástí bylo i napojení na umělou plicní ventilaci. Dospělou ženu ve věku 41 let a jedno nezletilé dítě jsme po příslušné léčbě transportovali do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Jedno z dětí bohužel na místě zemřelo,“ řekl Novák.

Hasiči po příjezdu do bytu v Husově ulici, kde se trojice otrávila, naměřili zvýšenou hodnotu oxidu uhelnatého. „Jeli jsme tam na výzvu ZZS, bylo nám to ohlášeno s podezřením na otravu oxidem uhelnatým. Zapojili jsme se do poskytování první pomoci třem osobám,“ sdělila mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.

Oxid uhelnatý je produktem nedokonalého spalování plynu

Případem se zabývá také policie. „Ve středu po 19:00 jsme přijali oznámení o nálezu tří osob v bezvědomí, šlo o jednoho dospělého a dvě děti. Je tam podezření na únik nebezpečných látek. Jedno dítě zemřelo,“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová. Zástupci krajské policie také řekli, že s ohledem na věk zemřelé osoby se nyní k věci nebudou blíže vyjadřovat.

Každoročně je v Česku zaznamenáno několik otrav oxidem uhelnatým, který je produktem nedokonalého spalování. Nejčastější příčinou úniku v domácnostech jsou netěsnosti plynových kotlů. Otrava však může snadno nastat i tehdy, pokud není v pořádku odvod spalin z topidla nebo je zanesený komín.