Otevření Štvanické lávky se odkládá, stavaře zpomalilo složité podloží

Původně plánovalo město lávku otevřít letos v únoru či březnu. Její stavba začala loni v lednu a pěším a cyklistům usnadní cestu na ostrov Štvanice a propojí městské části. Spojení do dokončení lávky zajistí přívoz, jehož provoz bude po každoroční zimní přestávce obnoven na konci března.

„Prodlevu využijeme k tomu, aby bylo dokončeno i související okolí lávky ve stejnou chvíli. Tedy aby se krátce po jejím otevření něco v okolí opět nerozkopalo. Do doby otevření se tedy ještě provedou úpravy napojení na obou stranách a dodělávat se také budou terénní úpravy špičky prostoru na Štvanici,“ vysvětlil Hřib.

Za zpoždění může i počasí

Stavba nabrala zpoždění hlavně kvůli problému při založení pilířů v plavebním kanále s ohledem na složité geologické podloží. Podle Českého rozhlasu za zpoždění může také počasí, protože jednotlivé betonové kusy, z nichž se lávka skládá, musí dělníci lepit při určitých teplotách. Zda bude město od stavební firmy chtít nějaké sankce za zpoždění, není jasné a situaci musí nejprve vyhodnotit. „Možnost uplatnění sankcí bude vyhodnocena technickým dozorem stavby,“ dodal Hřib.

Přemostění usnadní pěším a cyklistům cestu na ostrov Štvanice a bude dalším propojením mezi městskými částmi. Na holešovickém břehu Vltavy bude nástup na lávku na Bubenském nábřeží před branou do Pražské tržnice. V Karlíně na Rohanském nábřeží vyústí na cyklostezku vedoucí po protipovodňové bariéře. Lávka překlene 38 metrů mezi Karlínem a Štvanicí a 149 metrů mezi Štvanicí a Holešovicemi.

Lidé se mohou pěšky z Karlína do Holešovic dostat nyní pouze přes frekventovaný Hlávkův most nebo oklikou přes Rohanský ostrov a Libeňský most. Na Štvanici se pak dostanou pouze z Hlávkova mostu či přívozem. Lávka bude i spojnicí pro cyklisty, protože propojí páteřní cyklostezky vedoucí na obou březích Vltavy.