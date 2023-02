Místo tržnice komunitní centrum. Velké Meziříčí chce důstojnější využití synagogy

Novogotická památkově chráněná stavba v současné době slouží jako tržnice s levným asijským zbožím. Budovu má obchodník pronajatou od brněnské Židovské obce. Díky tomu se daří objekt udržovat v relativně dobrém stavu. Peníze z pronájmu umožnily například opravit střechu.

Na převedení synagogy do majetku města za symbolickou cenu se už radnice ve Velkém Meziříčí s Židovskou obcí prakticky dohodla, zbývá transakci dokončit. Město by ale muselo do památky investovat desítky milionů. „Přes to všechno, co nás čeká za investice, bychom se k tomu čelem postavit měli,“ řekl starosta města Alexandros Kaminaras (Společně VM). Rozhodnutí by podle něj mělo padnout v tomto volebním období.

Postupné oživení synagogy

Město připravuje řadu investic, například rekonstrukci knihovny, zimního stadionu a náměstí, do synagogy v dohledné době nebude moci investovat víc peněz. Podle starosty by bylo možné oživovat synagogu pro veřejnost postupně.

„Nabízí se myšlenka vzniku nějakého komunitního centra nebo nějakého variabilního prostoru, který by byl jednou využit pro nějaký koncert, jednou pro přednášku, jednou pro charitativní akci,“ nastínil.

Podle stavebně-technického průzkumu, který má město k dispozici, je objekt synagogy stabilizovaný. „I kdybychom do něj neinvestovali v dohledné době, na což peníze mít nebudeme, tak nespadne, nikoho nebude ohrožovat,“ podotkl Kaminaras.

Bude potřeba sehnat dotace

Podle místostarosty Martina Kamana (Společně VM) by například bylo složité shánět na synagogu dotace nebo provozovatele, když nebude města. Převzetí budovy by přineslo náklady na její vytápění a udržování, využívat by ji asi zpočátku šlo jen občas. „Ale zdá se nám, že to dává smysl,“ řekl.