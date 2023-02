Z bývalého dolu v Karviné bude zábavně naučný park. Rekonstrukce má začít za dva roky

Kompletní rekonstrukce bývalého dolu Gabriela a jeho okolí v Karviné by mohla začít v roce 2025. V místě má vzniknout POHO Park, který se má stát centrem pohornické krajiny. Lokalitu ovlivněnou těžbou uhlí chce kraj do budoucna výrazně proměnit. Renovace bývalého dolu má stát více než půl miliardy korun. Sdělili to zástupci kraje, města a dalších institucí, které se na projektu podílejí.