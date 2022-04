Na dohled šikmého kostela mají vzniknout obří skleníky a naučný park. Škoda, říká Karin Lednická

Dlouho opomíjené místo na Karvinsku se má stát za několik let turistickým centrem. Soukromý investor chce v lokalitě bývalého Dolu Barbora vybudovat zábavní a naučný rodinný park. V jeho sousedství mají vyrůst velkokapacitní skleníky pro simulaci klimatických podmínek. Investoři mluví o atrakci, která lidi zajímá, odpůrci namítají, že takový projekt nepatří do historicky cenného území. Nápad se nelíbí například spisovatelce Karin Lednické, která Starou Karvinou dostala do širšího povědomí bestsellerem Šikmý kostel.