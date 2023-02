Brněnské vysoké školy zdražily ubytování, argumentují cenami energií. Studenti chtějí, aby se kolejné počítalo jinak

Některé vysoké školy se začátkem letního semestru zdražily ubytování na kolejích. Učinily to i tři největší univerzity v Brně. Argumentují inflací, zejména růstem cen energií. Studenti jsou z toho však rozčarováni. Tvrdí, že už platí tolik, že by za to bylo bydlení v privátu. Připravili i petici, ve které žádají, aby škola při stanovení kolejného vycházela z růstu mezd.