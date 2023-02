Masarykova univerzita řeší obtěžování studentek. Lyžařské kurzy byly jak lovná sezona, popsaly

Nejhorší to údajně bylo na lyžařských kurzech. „Když jsme přijeli na kurz, tak to byla v podstatě lovná sezona. To bylo, že která se opije a která dá,“ popsala absolventka pedagogické fakulty.

K lyžování patřila sauna s kantory a s alkoholem. „Což byla iniciativa pánů. A pak jsem se nechala jedním z pánů namasírovat, protože v tu chvíli mi to nepřipadalo, jak jsem byla opilá, jako tak špatný nápad,“ sdělila další absolventka.

Podle studentky kantoři dávali dívkám nabídky k sexu. „Ve chvíli, kdy jsem odmítla, došlo k přesvědčování. A řekla bych až k přemlouvání, proč to vlastně není vůbec žádný problém, protože jde o nezávazný sex,“ poznamenala bývalá studentka.

K podobným situacím mělo docházet i na letních výjezdech. A sex prý byl i možností, jak vyřešit docházku. „Se mnou se tam pan učitel chtěl domlouvat na nějakém vyřešení mých absencí, což jsem odmítla. A tak mi bylo řečeno, že bych už asi neměla studovat,“ popsala jedna ze studentek.