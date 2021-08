Vysoké školy hlásí rekordní zájem o studium, nejčastěji jde o zdravotnické a pedagogické obory

Největší zájem o studium za posledních devět let zaznamenala Univerzita Palackého v Olomouci. Přihlásilo se na ni zhruba o tři tisíce lidí více než vloni. Rekordní počet přihlášek do všech typů studia za poslední čtyři roky hlásí pak Univerzita Pardubice. „Pouze do bakalářských programů jich letos přišlo 7025,“ dodává vedoucí Oddělení propagace a vnějších vztahů univerzity Martina Macková s tím, že předchozí roky to bylo kolem šesti tisíc přihlášek.

Výrazný nárůst uchazečů má i Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. „Jedná se meziročně o jednoznačný nárůst počtu přihlášek ke studiu, dokonce ve výši 26 procent,“ informuje mluvčí univerzity Jana Kasaničová. A přidávají se i další oslovené školy, včetně těch soukromých.

„Očekáváme nárůst počtu studujících,“ hovoří o následujícím akademickém roce mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová s tím, že vyšší počty uchazečů i studentů souvisí s demografickým vývojem. Ten podle ní bude pozitivní i v celé následující dekádě. Nárůst počtu studentů v tomto roce přitom už ministerstvo očekávalo vloni, kdy podle něj skončilo období poklesu studentů, které trvalo od roku 2011.

„Dalším podstatným faktorem ovlivňujícím počet budoucích studujících na vysokých školách je celoevropský trend zvyšování podílu mladých lidí ve věku třicet až třicet čtyři let získávajících vysokoškolské vzdělání,“ doplňuje Lednová. Zároveň ale upozorňuje, že souhrnné počty uchazečů o studium na veřejných a soukromých vysokých školách bude ministerstvo školství znát až začátkem prosince letošního roku.

Uchazeče od studia v nadcházejícím akademickém roce pravděpodobně neodradil ani covid. Vysoké školy zatím počítají s obnovením prezenční výuky, nicméně rektoři se obávají, zda to skutečně bude možné. Studenti univerzit přitom podle zjištění ČTK, která je oslovila, už další on-line semestr nechtějí. Konkrétní opatření, která budou od září na školách platit, by měla být podle ministerstva zdravotnictví jasnější v polovině srpna.