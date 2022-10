Vysoké školy bojují proti sexuálnímu obtěžování. Zavedly ombudsmany, na které se mohou oběti obracet

Pražská DAMU má svého ombudsmana od letošního dubna. Za úkol má navrhovat postup, jak šikaně, sexuálnímu obtěžování nebo zneužití moci předcházet a jednotlivé případy prošetřovat a řešit. Pozici nyní zastává právník Petr Polák, který působí také v Kanceláři veřejného ochránce práv. Volby ombudsmana vedení DAMU vyhlásilo mimo jiné v reakci na loňské vystoupení studentské iniciativy Ne!musíš to vydržet, uvedla fakulta na svém webu .

Etický kodex zaměstnanců

Ostravská univerzita se podle mluvčí Lucie Fremlové soustředí na to, aby existovaly mechanismy, jak řešit nevhodné chování, a to nejen ze strany zaměstnanců, ale i studentů. „V roce 2019 jsme přijali nový Etický kodex zaměstnanců a studentů Ostravské univerzity, kde je jednak stanoveno, co je nepřípustné chování na univerzitní půdě, a kde jsou i mechanismy řešení případných problémů prostřednictvím Etické komise univerzity,“ uvedla mluvčí.

Na několika fakultách byla zřízena pozice studentského ombudsmana. „Aktuálně budeme ustavovat celouniverzitního ombudsmana. Dále aktuálně pracujeme na speciální komunikační aplikaci, přes kterou budou moci studenti i zaměstnanci univerzity anonymně zkonzultovat problém v rovině osobních vztahů,“ doplnila mluvčí.

Poradenské centrum

Obdobná je situace také na Slezské univerzitě v Opavě. „Protože jsme na Slezské univerzitě nemuseli řešit podání ve smyslu sexuálního obtěžování, zaměřili jsme se především na to, aby podobný případný podnět šel bezpečně, a v maximálně důvěrném prostředí pro oznamovatele, podat a následně i řešit,“ uvedla mluvčí univerzity Karin Martínková. Také Slezská univerzita podle ní nedávno aktualizovala Etický kodex a rovněž zprovoznila aplikaci pro podávání podnětů a stížností, kde je možné nevhodné chování oznámit i anonymně.

Také VŠB – Technická univerzita Ostrava má podle mluvčí Petry Halíkové na svých webových stránkách přesně popsáno, jak lze postupovat v případě sexuálního obtěžování. Je možné se obrátit na ombudsmanku, studenti mohou využít Poradenské centrum. „Lze říci, že se toto řeší stejně jako široká nabídka dalších poradenských služeb pro studenty. Nejde přímo o reakci na kampaň MeToo, ale spíše o nastavení procesů, které nejlépe ochrání všechny, kteří se do dané situace mohou dostat,“ řekla Halíková.

Zkušenosti studentek

S nevhodnými poznámkami vyučujících na téma pohlaví a sexuality se během studia setkaly některé studentky Masarykovy univerzity v Brně. „Škola letos vydala metodiku, pořádá školení a workshopy pro zaměstnance i studenty,“ uvedla prorektorka Simona Koryčánková.

Za vznik metodiky lobbovali studenti od roku 2019. „Na stránkách byly v té době jen nevhodné rady typu konfrontovat pachatele. Apelovali jsme na zavedení prevence, chtěli jsme vytvořit možnosti řešení přímo na univerzitě. Zcela chyběly kontaktní osoby, na které by se oběť mohla obrátit a svěřit se,“ řekl člen akademického senátu Oldřich Tristan Florian.

„Celková atmosféra na mojí katedře je vůči ženám velice nepřátelská, a to jak ze strany vyučujících, tak ze strany studentů. Není výjimkou, že vám kolega na semináři řekne, že byste se jako žena k tématu neměla vyjadřovat. Vyučující v těchto případech nezasahují, naopak se často poznámkám smějí,“ řekla studentka fakulty sociálních studií, která si přála zůstat v anonymitě.

Sexistický přístup někdy pociťují i studentky medicíny. Některé předměty je učí lékaři z praxe. „Jsou to řadoví lékaři, kteří mají své osobité názory, které se mohou reflektovat ve výuce a špatně se to podchytává. Hlavně chirurgové mají často narážky, že na sál nepatří ženy a podobně,“ uvedla jedna ze studentek.

„Sexuální obtěžování na univerzitě lidem reálně komplikuje život, bojí se chodit na zkoušky a na semináře nebo dokonce neúspěšně ukončují studium. Je to důležité téma, proto mě mrzí kritické reakce některých vyučujících na to, že se sexuální obtěžování vůbec řeší,“ uzavřel Florian.

Plán rovných příležitostí

Plánem rovných příležitostí, ale i etickým kodexem a přítomností ombudsmanů na jednotlivých fakultách čelí případným podezřením ze sexuálního obtěžování na své akademické půdě Univerzita Palackého (UP). Ochranné mechanismy zafungovaly podle zástupců školy například letos v dubnu, kdy byl propuštěn na základě výsledků Etické komise UP pedagog filozofické fakulty.

„Máme aktuálně zpracovaný Plán rovných příležitostí na období let 2022 a 2023, kde jsou jedním z hlavních cílů akčního plánu preventivní opatření proti genderově podmíněnému násilí. Velkým posunem v této problematice je také zavedení funkce ombudsmana na některých fakultách, jako je fakulta filozofická, právnická a přírodovědecká,“ řekl mluvčí Univerzity Palackého Egon Havrlant.

Technická univerzita v Liberci musela řešit případ pedagoga, na jehož chování si studenti a zejména studentky stěžovali. Nevhodné chování Richarda Jedličky potvrdila i speciální komise sestavená univerzitním ombudsmanem, pedagog se podle ní opakovaně dopouštěl jednání s prvky šikany, v některých případech se sexuálním podtextem. „Pedagog v srpnu ze školy po dohodě odešel, případ tohoto kalibru byl zatím ojedinělý,“ řekl mluvčí školy Radek Pirkl.

„Při všem špatném, co s sebou tato kauza přinesla, jsme si alespoň mohli ověřit důležitost institutu univerzitního ombudsmana, který má při hledání řešení podobných případů naprosto zásadní, nestrannou a nenahraditelnou roli,“ řekl rektor školy Miroslav Brzezina. Liberecká univerzita podle něj byla jednou z prvních v Česku, kde v roce 2021 pozici ombudsmana pro celou univerzitu zřídili, na jednotlivých fakultách navíc působí také průvodci a důvěrníci, na které se mohou studenti obrátit.