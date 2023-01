Kolínská automobilka Toyota zastavuje výrobu. Firmě chybí komponenty z Číny

Továrna automobilky Toyota v Kolíně ve středu zastaví výrobu. Důvodem odstávky je nedostatek výrobních dílů od dodavatelů. Počítá se s tím, že výroba bude stát zatím do konce února, dotkne se to asi tří tisíc zaměstnanců. Pro automobilku, která denně produkuje přes tisíc aut, to bude znamenat velké ztráty. Očekává se i dominový efekt, kdy zastavení výroby v Toyotě zasáhne i firmy, které jí dodávají díly.