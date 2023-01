V Praze vznikla petice za zachování železničního mostu. Stojí o něj i radnice Prahy 5

Podle člena petičního výboru a předsedy Klubu za starou Prahu Richarda Biegla je současná podoba mostu historicky a technicky hodnotná. „Nejde o to zkomplikovat železniční dopravu, jde opravdu o to, že most je od roku 2018 kulturní památkou,“ řekl. Dodal, že u starších památek nikdo nezpochybňuje, že by se mělo udělat všechno pro jejich záchranu.

Zástupci petičního výboru podle Biegla už jednali s ministrem dopravy Martinem Kupkou a ministrem kultury Martinem Baxou (oba ODS). „Ministr dopravy nám řekl, že bude iniciovat něco jako technologické kolokvium, které ještě jednou posoudí stav mostu,“ uvedl. Baxa pak podle Biegla petentům sdělil, že aby z pohledu památkové ochrany bylo možné stávající konstrukci odstranit, je nutné prokázat její neopravitelnost. Ve středu se zástupci petentů chystají v Senátu probrat tuto záležitost se senátory zvolenými v pražských obvodech.