Pražské planetárium bude kvůli výměně projekčního systému rok uzavřené

Rok bude přinejmenším částečně uzavřené pražské planetárium. Bude to nezbytné kvůli výměně projekčního systému kopule. Poslední představení bude možné navštívit koncem dubna. Při rekonstrukci by mohla zůstat přístupná výstava a obchod se suvenýry i zázemí pro workshopy pro školy. Záležet ale bude na tom, zda to práce dovolí.