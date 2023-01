V Krkonoších už třetím dnem pokračuje pátrání po ženě a tříletém dítěti. Zapojí se až 150 lidí

Už v sobotu a v neděli po ženě a dítěti pátralo vždy na osmdesát policistů, členů horské služby a hasičů, ovšem bez výsledku. V neděli policie díky lepšímu počasí mohla do pátrání asi na pět hodin nasadit i vrtulník, který má připravený i na pondělní akci.

Policie po ženě a dítěti pátrá od pátku 30. prosince, kdy jejich pohřešování oznámil partner ženy a otec jejich syna na policejním oddělení v Libčicích nad Vltavou u Prahy. Podle policie žena zřejmě odjela autem do Pece pod Sněžkou do penzionu U Sochorů. V Peci pod Sněžkou se žena ubytovala i s dítětem v neděli 25. prosince a pobyt měla do 30. prosince.

TRUTNOVSKO - Pátráme po 40leté Janě Kovářové a jejím 3letém synovi Adamu Czudkovi, kteří byli naposledy viděni 27.12. v penzionu U Sochorů v Peci pod Sněžkou, kde byli ubytovaní. Pokud o nich máte jakoukoliv informaci, zavolejte na linku 158. https://t.co/m9eF8mNRYh #policiehkk pic.twitter.com/dNldIUREe9 — Policie ČR (@PolicieCZ) December 31, 2022

V pátek vpodvečer se majitelka penzionu obrátila na policii s tím, že ženu naposledy viděla v úterý 27. prosince dopoledne. Se ženou se nemohla spojit, pokoj v penzionu byl zamčený a před penzionem stále stálo ženino auto. Po otevření v pokoji nikdo nebyl, ale žena v něm měla své věci.

Žena měří 165 až 170 centimetrů. Má hubenou sportovní postavu, delší hnědé a rovné vlasy a šedé oči. Její syn Adam Czudek má světlé vlasy a kulatý obličej. Policie nadále žádá svědky, aby informace k pohřešovaným zavolali na linku 158 nebo se dostavili na jakoukoliv policejní služebnu.