Příprava tramvajové trati v Porubě pokračuje, ujistila ostravská radnice. Spolky to nepříjemně překvapilo

Když vyšlo najevo, že město zrušilo smlouvu na vypracování dokumentace EIA, považovali to za své vítězství. Vedení města ale ujistilo, že to tak není a příprava stavby bude pokračovat.

Nová tramvajová trať by měla nahradit autobusy na trase od Slovanu v Porubě k hypermarketu Globus v Plesné. Záměr ostravské radnice ovšem vzbudil kritiku. Velká část lidí, kteří žijí u trasy, po které by měly tramvaje jezdit, proti němu protestuje. Petici proti trati podepsalo pět tisíc z nich.

Výhrady k tramvajové trati ke Globusu v Plesné, o níž se v Ostravě začalo hovořit před šesti lety, má také opozice. „Domnívat se, jestliže město nebylo schopno čtyři roky vyřešit proces EIA, že ho vyřeší teď mávnutím kouzelného proutku za rok, je naprostý nesmysl,“ řekl zastupitel Lukáš Semerák (Ostravak). Vedení města podle něj projekt prosazuje „hrubou silou proti obyvatelům Poruby“, a to zcela mylně. Tramvajové tratě by byly potřeba na jiných místech ve městě, míní.

Místní spolky v Porubě to nepříjemně překvapilo. „S touto informací jsme nepočítali. Určitě se budeme aktivně angažovat,“ avizovala Zuzana Landová ze spolku Prosíme, přemýšlejte. Shrnula výhrady, které místní mají. Jednak se obávají, jak jim život znepříjemní výstavba tratě, zároveň jsou přesvědčeni, že se tramvajová trať do lokality nevejde. „Zároveň si myslím, že to je pro tuto část Ostravy zbytečné,“ uvedla.

Náměstkyně Bajgarová řekla, že nedokáže odhadnout, kdy by mohla být porubská trať hotová. Připustila však, že to „pravděpodobně nebude před rokem 2027“. To by mohlo být pro stavbu problematické, protože město na ni chce získat peníze z evropských fondů pro období 2021 až 2027. Není zatím ani zcela zřejmé, kolik bude stavba stát. Poslední zmiňovaná částka byla 700 milionů korun, město ji ale ještě bude upřesňovat.

Ačkoli o nynějším projektu se hovoří od roku 2016, myšlenky na tramvaj do takzvaného sedmého a osmého porubského obvodu jsou podstatně starší, kořeny mají v 60. letech. Na čas byla myšlenka opuštěna v 90. letech, kdy příprava ustala kvůli nesouhlasu obyvatel části Pustkovec.

Momentálně počítá město s trasou, která povede od Slovanu ulicemi 17. listopadu a Průběžná. Na tříkilometrové trase by mělo být šest zastávek.