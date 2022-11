Pirátští zastupitelé v Praze budou hlasovat o koalici se SPOLU a STAN

Zastupitelský klub Pirátů v Praze by měl do týdne rozhodnout, jestli vstoupí do koalice se SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a STAN samostatně bez Prahy sobě, se kterou před časem vytvořil Alianci stability. Aliance ve čtvrtek odeslala SPOLU nabídku na vytvoření koalice i s Prahou sobě, šéf klubu SPOLU Zdeněk Zajíček (ODS) zopakoval, že s Prahou sobě jednat nechtějí, a vyzval k rozpuštění aliance.