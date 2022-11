Jihočeské úzkokolejky opustil historický vůz. Odvoz nařídila insolvenční správkyně

Na úzkokolejném nádraží v Jindřichově Hradci je od října, kdy přestaly jezdit vlaky, naprostý klid, který ale v úterý narušilo nákladní auto s jeřábem. Ten z kolejí vyzvedl historický vůz Ci/u 319 z konce 19. století (rekonstruovaný ve 30. letech minulého století), který zamíří na Rakovnicko do sbírky Klubu historie kolejové dopravy.

Předseda správní rady Jindřichohradeckých místních drah Boris Čajánek nechtěl o transportu vagonu hovořit. „Nebudu to vůbec komentovat, je to věc insolvenční správkyně,“ řekl. Správkyně rozhodla o tom, že do Kněževsi odjedou dva historické vozy.

JHMD jsou poté, co soud zamítl jejich reorganizační plán, v úpadku. Proti jeho rozhodnutí se ale společnost odvolala. Čajánek však poznamenal, že nemá informaci, že by již mělo odvolání nějaký efekt.