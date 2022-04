Dopravce podal trestní oznámení na Vysočinu kvůli úzkokolejce. Kraj tvrdí, že smlouvu dodržuje

Podle dopravce by po započtení povinné úhrady za letošek dlužil kraj až 56 milionů korun, a to včetně 14 milionů korun za hrazení odpisů v souvislosti s modernizací vozidel z peněz z EU. Prostředky podle firmy přitom kraj od ministerstva dopravy na tento účel rok co rok dostává.

Hejtman: JHMD požadují věci, které ve smlouvě nejsou

Hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek (ODS a STO) řekl, že kraj vůči JHMD postupuje podle smlouvy. Připomněl to, že spor trvá už několik let. „Máme uzavřenou smlouvu, my tuto smlouvu plníme, to znamená, platíme podle této smlouvy. V tuto chvíli nám chybí zpětně uzavřené čtyři dodatky, které nějakým způsobem řeší zvýšené náklady,“ řekl hejtman.

Uvedl, že kraj pravidelně předkládá dopravci návrh na uzavření dodatku ke smlouvě, který plně akceptuje inflaci, což je Vysočina připravena zaplatit i za čtyři roky zpětně. „Bohužel Jindřichohradecké dráhy po nás požadují věci, které z té smlouvy nikterak nevyplývají, z našeho pohledu jsou zcela neadekvátní, neopodstatněné,“ poznamenal Schrek.

Kraj podle hejtmana volí zákonný postup. „Všechno to, co prezentují Jindřichohradecké místní dráhy, nechávám v jejich odpovědnosti, v jejich kompetenci. Nebudeme řešit jejich finanční situaci, s námi to nemá nic společného,“ řekl. Vysočinu v této záležitosti zastupuje právní kancelář. Hejtman uvedl, žw je to i kvůli tomu, že za společnost s krajem komunikovali různí zástupci. Dopravce o tom podle něj ví.