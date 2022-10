Ostrava koupí haldu Ema. Pětimilionovou investici zdůvodňuje obavou ze spekulantů

Pětimilionovou investici do koupi haldy Ema zdůvodňuje vedení Ostravy snahou zabránit odkoupení pozemků spekulanty. „Dostali jsme informaci, že by se pozemky mohly ocitnout na volném trhu. Chtěli jsme zabránit tomu, aby spekulanti nezačali vykupovat lokalitu po menších částech. Tím by se v budoucnu zabránilo scelení a možnému využití do budoucna,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura (ANO).

Na kopec ve výšce 315 metrů nad mořem, který vznikl zhruba z 28 milionů tun uhlí a nepotřebné hlušiny z těžby, vedou dvě turistické trasy. Radnice by chtěla oblast zpřístupnit ještě více. „Rozhodně nemáme v plánu žádný lunapark, ale důstojné místo, které bude reflektovat hornickou historii. To znamená pravděpodobně naučná stezka,“ přiblížil Macura.

Dodal, že přesnou podobu bude muset město dohodnout s Diamem, které je správcem úložiště odpadu, jímž halda formálně je, a s báňským úřadem.