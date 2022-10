Dálnice D46 bude po modernizaci křížení u Drysic od neděle plně průjezdná

Dálnice D46, která spojuje Vyškov a Olomouc, je jednou z dřívějších rychlostních silnic. Nemá odstavné pruhy, rychlost je tam omezena na 110 kilometrů za hodinu, má ostřejší oblouky a připojovací pruhy byly kratší, než má dálnice mít, případně chyběly zcela.

„Při stavbě byl zdemolován starý most a místo něj postaven nový širší most. Zásadní bylo také doplnění odbočovacích a připojovacích pruhů, aby se do budoucna zabránilo konfliktním situacím, ke kterým docházelo při najíždění vozidel na dálnici,“ popsal ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.