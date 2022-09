Oprava Barrandovského mostu nabírá další zpoždění. Zřejmě padne pokuta

Podle současného pražského náměstka pro dopravu Adama Scheinherra (Praha Sobě) by za první den zpoždění měla padnout pokuta pět milionů korun. O dalších sankcích chtějí vedení obou stran ještě jednat.

První část oprav měla skončit na začátku září

Jedná se už o druhé posunutí termínu dokončení první části oprav. Rekonstrukce měla původně skončit 2. září, to se ale nestihlo. „Zpoždění je aktuálně 27 dní, tedy do 29. září. My budeme dělat všechno pro to, abychom to stáhli,“ ujistil Scheinherr.

Zda jde o poslední prodloužení termínu první etapy stavby náměstek komentovat nechtěl. Od března příštího roku navíc řidiče čeká další omezení - uzavřená bude nájezdová rampa z Barrandova a rekonstrukcí projde i druhá polovina jižního mostu.