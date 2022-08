Oprava Barrandovského mostu má skoro měsíc zpoždění. Třetí směna nastoupila v pondělí

Při vrtání otvorů pro nová lana ale stavebníci narazili na problémy u příčníku v místech, kde se připojuje rampa ze Strakonické ulice. „Narážíme na to, že je tam příliš mnoho armatury. Navíc je silnější, než bylo v projektu,“ doplnil náměstek. Proto se podle něj nedaří už asi měsíc práce na příčníku dokončit.

Nejvytíženější silnice v Praze

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a dosud nebyl nikdy opravován. Denně jím přejede na 140 tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v hlavním městě. Rekonstrukce stavby je rozložena do několika let a vždy potrvá jen část roku. Celkem vyjdou práce za všechny roky na 594,5 milionu korun.